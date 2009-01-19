Тимошенко: Україна і Росія відмовилися від газових претензій

Україна і Росія відмовляються від взаємних претензій, які були висунуті в ході газової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на прес-конференції в Москві після підписання газових угод.

“На цю хвилину врегульовані всі проблеми. Україна і Росія один до одного жодних претензій щодо втрат пред`являти не будуть”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, ніяких додаткових гарантій від України для початку транзиту газу в ЄС не вимагається.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧІН повідомив, що адвокати "Газпрому" закінчують процедуру подачі скарги до Стокгольмського міжнародного арбітражу у зв`язку з ситуацією з транзитом газу територією України до Європи.

5 січня Господарський суд Києва своєю ухвалою заборонив НАК "Нафтогаз України" здійснювати в 2009 році транзит російського природного газу територією України за ціною 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км.

9 січня Господарський суд Києва визнав недійсними додаткові угоди від 01.01.2006 і 20.04.2007 до довгострокового контракту від 21.06.2002, укладеного на період з 2003 до 2013 року. Згідно з даними додатковими угодами, які суд визнав недійсними, фіксувалася ставка на транзит російського газу територією України на період 2006-2010 рр. на рівні 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 кілометрів.