Тимошенко "категорично" не вважає газові контракти 2009 року своєю помилкою

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не вважає підписання так званих газових контрактів у 2009 році, коли вона була прем’єр-міністром, помилкою. Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.

«Категорично ні», - відповіла Тимошенко на запитання журналіста, чи вважає вона тодішні угоди своєю помилкою

Що ж стосується ціни газу, яка тоді становила 450 дол за куб. м, Тимошенко заявила: «Це є наслідки дуже глибинного забивання українців з боку Януковича і всіх його силових структур. Цей контракт є рамковим, він не є імперативним. Тому що він передбачає, що наприкінці кожного року треба укладати окремі домовленості. Друге, цей контракт не передбачає імперативного формульного підходу до формування ціни. В одному з пунктів написано що ціна може формуватися і без формули. Третій обман – ціни 450 доларів на газ ніколи не було, це є одна складова формули, яка нічого не означає. Ціна на газ в 2009 році, складала 232 долара 98 центів».

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Крім того, політик заявила, що газовий контракт 2009 року нібито не дозволяв Януковичу підіймати ціну на «блакитне» паливо ще вище.

"Тобто Контракт який тоді був підписаний дасть змогу Україні повернути ці 30 мільярдів. Іще одна важлива деталь – цей контракт немає ніякого відношення до постачання газу українцям. Цей газ був для великих корпорацій. А у нас є свій газ 21 мільярд кубічних метрів", - сказала політик.

Нагадаємо, Міністерство пропонує на період з 1 серпня по 1 жовтня 2017 року визначити ціну реалізації газу для населення на рівні 4942 грн плюс ПДВ та тарифу на транспортування і розподіл, а на період з 1 жовтня 2017 року по 1 квітня 2018 року – встановити нову ціну на основі розрахунків з урахуванням котирувань на європейських газових хабах.