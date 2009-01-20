Газпром підтвердив, що газову війну Росії і України влаштувало Росукренерго

Трейдер RosUkrEnergo зривав переговори «Газпрому» з «Нафтогазом України», заявив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер кореспондентові «Інтерфаксу» в офісі російського концерну.

На запитання, чи правда, що в останні дні грудня 2008 року представники RosUkrEnergo зривали переговорний процес по постачаннях газу між Росією і Україною, О.Міллер відповів: «Так, дійсно, в кінці грудня прем`єр-міністри Росії і України дійшли до угоди, і наші компанії були готові домовитися про ціну газу $235 за 1000 куб. м. за умови спільних експортних операцій з території України, RosUkrEnergo тоді запропонувало купувати газ для України за ціною $285».

«За рахунок цього компанія розраховувала залишитися на ринку. Але, незважаючи на це, російська сторона від домовленостей по переходу на прямі контракти не відмовилася. А 31 грудня, як ви знаєте, президент України відкликав делегацію НАК «Нафтогаз України» з переговорів», – сказав О.Міллер.

Обком