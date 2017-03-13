Розпочата попереднім урядом підготовка позовів до РФ виходить на стадію слухань - Бурбак

Усі юридичні і дипломатичні можливості України повинні бути спрямовані на позитивний результат у Міжнародному суді ООН, де відбуваються слухання у справі «Україна проти Росії».

На цьому наголосив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради, передає прес-служба партії.

«Розпочатий ще Урядом Яценюка процес підготовки позовів до Росії виходить на стадію слухань у міжнародних інстанціях. Сьогодні всі можливості держави, юридичні і дипломатичні, мають бути спрямовані на позитивний результат у Міжнародному суді ООН», - заявив керівник фракції.

Він також відзначив рішення профільного комітету Європарламенту, який дав продовження процедурі скасування віз для громадян України.

«Ми віримо, що безвіз Україна отримає у швидкій перспективі. На це були спрямовані численні дипломатичні контакти «Народного фронту», - наголосив Максим Бурбак.

«Арсеній Яценюк протягом останніх кількох місяців здійснив десятки зустрічей з найвпливовішими європейським політиками для того, щоб наші партнери виконали свої зобов’язання перед Україною», - підкреслив Максим Бурбак.

Він також нагадав, що зі свого боку Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо впровадження лібералізації візового режиму з країнами ЄС.