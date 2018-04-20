У протистоянні Янукович–Ющенко більшість підтримує Президента

Опитування, проведене на веб-сторінці УНІАН, показує, що в конфліктних ситуаціях між Президентом та прем’єр-міністром переважна більшість схвалює дії Віктора Ющенка. Прем’єр-міністра в цих ситуаціях підтримує у два з половиною менше респондентів. Лише незначна частина виявляє байдужість до загострення політичного протистояння останніх тижнів.

Запитання на УНІАН-сайті сформульоване таким чином: “Кого Ви підтримуєте в протистоянні Януковича з Ющенком?” Станом на 3 жовтня, 13.00 в опитуванні на українськомовнійта російськомовній версіях сайту взяло участь 1011 користувачів Інтернет. Відповіді розподілилися таким чином:

Президента – 49,1%;

прем’єр-міністра – 19,3%;

іноді одного, іноді другого – 2,1%;

обидва неправі – 11%;

мені байдуже – 5,8%;

незгоден з постановкою питання – 10,3%

свій варіант – 2,5%.

Спостерігаються деякі відмінності у відповідях на українсько- та російськомовній версіях УНІАН-сайту. На українській версії підтримують Ющенка 59,4%, Януковича – 9,4%; на російській – Ющенка – 40,1%, Януковича – 27,9%. Загалом тенденції однакові.

З-поміж власних варіантів відповідей найбільш характерні (та толерантні) такі: “Юлію Тимошенко”; “Обидва вже дістали”; “Жоден не дбає про інтереси народу”; “Треба самому брати владу, а не довіряти комусь”.