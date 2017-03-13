В Одеській області розслідують заяву про побиття "опоблоківця" "автомайданівцями"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до Усатівського відділення Біляївського відділу поліції в неділю, 12 березня, звернувся 27-річний помічник депутата Одеської облради з заявою про те, що в селі Алтестове він дістав тілесні ушкодження голови у вигляді черепно-мозкової травми та інші.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство) КК України. Зараз тривають слідчі дії, обставини події встановлюються.

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Як уточнили УНІАН в обласній організації «Опозиційного блоку», напад стався 12 березня в селі Алтестове Біляївського району.

«Група радикалів одеського Автомайдану напала на групу волонтерів, які роздавали інформаційні листівки про діяльність депутата облради від «Опозиційного блоку» Віталія Саутенкова і листівки з привітанням жінок із 8 Березня», - повідомили в організації.

Відзначається, що активісти відібрали у волонтерів пакети з інформаційними матеріалами, а також побили помічника депутата Одеської обласної ради, голову Теплодарської парторганізації зазначеної політичної сили Юрія Пирогова.

В організації стверджують, що серед нападників був керівник місцевого Автомайдану Євген Резвушкін, який нібито передав Пирогову погрози, адресовані депутату Верховної Ради Миколі Скорику (Опозиційний блок).

«Юрій Пирогов госпіталізований з численними гематомами та травмами голови. Складено заяву до правоохоронних органів», - повідомили в організації.

У прес-службі Одеського Автомайдану заявили, що в Алтестовому представники «Опозиційного блоку» роздавали від імені Саутенкова, зокрема, агітки, зміст яких веде «до розгойдування ситуації». Зокрема, у листівках нібито містився текст про святкування 9 Травня тощо.

При цьому в Одеському Автомайдані не коментують інформацію про застосування фізичної сили до Пирогова.