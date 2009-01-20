Газова угода невигідна Україні, та, напевно, має політичний додаток?

Польський експерт паливного ринку Анджей Щесняк вважає, що російсько-українська газова угода має неоприлюднений, суто політичний додаток. Експерт переконаний, що, можливо, йдеться про майбутні президентські вибори в Україні. Про це повідомляє ZIKз посиланням на «Польське радіо».

Експерт Анджей Щесняк вважає, що російсько-українська газова угода – дуже не вигідна для України: «Якщо порівняти початкові умови, з якими сторони входили в цю кризу, ще минулого року, з тим, що маємо тепер, то видно, що ціна 360-370 доларів за тисячу кубічних метрів, – це для України дуже не вигідно. Натомість, збережено дуже вигідні для Росії ставки транзиту газу. Зокрема, Анджей Щесняк додав, що успіхом Росії є гарантія переходу на ринкові ціни на газ, яку дала Україна.

«Зважаючи на такі не корисні для України номінальні умови угоди, то, схоже, існує необхідність того, щоб вони були доповнені якимись дрібними літерками, якимись політичними умовами, які натомість будуть корисними для України. Я думаю про промисловість Східної України, оскільки це для неї ота нова ціна на газ, а не для індивідуальних отримувачів. А з другого боку, очевидно, йшлося про політичне порозуміння між керівництвом Росії та прем‘єр-міністром Юлією Тимошенко у її прагненні політичної влади в Україні. Тут, мабуть, також про щось домовлено».