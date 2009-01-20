Газпром продасть Україні в 2009 році 40 млрд. кубів газу

ВАТ "Газпром" планує поставити в 2009 році Україні 40 млрд. кубометрів газу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

"Обсяг постачань газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.