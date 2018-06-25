Заявка на 10 років

Підписаний 19 січня 10-річний контракт на постачання газу і його транзит територією України – документ не тільки економічний, але й політичний. І справа не в тому, що Росія вдається до природного газу як до зброї, а в інтересах провідних вітчизняних політичних гравців.

Нагадаємо, що ще перед відльотом до Москви Юлія Тимошенко узяла на себе відповідальність за результат переговорів, пообіцявши вигідну ціну газу і транзиту і відмову від посередників і можливостей приватизації газотранспортної системи. Своїх обіцянок вона дотримала частково.

Прем`єр-міністр України дуже добре знає закони ведення політичної боротьби, щоб не розуміти – від неї 19 січня чекали ціну газу, яка так і не прозвучала. Юлія Володимирівна пообіцяла назвати середньорічну ціну блакитного палива для споживачів через кілька днів. Ефект, на жаль, буде вже не той, адже й ставка транзиту газу українською територією залишилася тією самою. Заява Тимошенко про те, що 20-процентний дисконт дозволить заощадити 5 мільярдів доларів, нівелюється припущеннями, які прозвучали раніше, що підвищення вартості транзиту газу дозволить заробити 4 мільярди «зелених». Політичні опоненти лідера БЮТ постараються активно експлуатувати у власних інтересах ціну газу в першому кварталі 2009 року – 360 доларів за тисячу кубометрів. Поки ж навіть приблизна середньорічна ціна викликає питання – її прогнозують на рівні 235-250 доларів за тисячу кубометрів газу. Як стверджував зовсім недавно Володимир Путін, приблизно таку ціну «Газпром» пропонував ще до нового року, але українська сторона відмовилася. Причини такої вередливої поведінки Києва ще належить аргументувати, адже в Європі вже відкрито заявляють про падіння довіри до Росії і України.

Мабуть, Юлію Володимирівну куди більше тішить інший факт – видалення зі схеми постачань газу до України посередників з компанії RosUkrEnergo. Її співвласник Дмитро Фірташ в останні дні розгорнув дуже активну інформаційну кампанію проти уряду. Далеко не секрет, що Дмитро Васильович має серйозний вплив на позицію Партії регіонів і небезуспішно шукає підходи до президентського серця. Певно, наступним кроком Тимошенко стане жорстка реакція на заяву Фірташа про те, що RosUkrEnergo належить 75% українських облгазів. Леді Ю помітно турбує пожвавлення її давнішнього опонента, здатного виступити спонсором виборчої кампанії відразу декількох кандидатів у президенти. У цьому контексті для Тимошенко важливою є і відмова від російсько-українських претензій щодо постачань газу в минулому році.

Ще один важливий аспект – підписання 10-річного контракту і перехід на обчислення ціни газу за формулою, запровадженою для європейських країн. Громадськість поки не поінформували, чому узята за основу базова ставка 450 доларів – найвища в Європі. Мабуть, ефектно-розгонистим кроком Тимошенко планує вбити відразу двох зайців – продемонструвати готовність перейти на європейську схему постачань і показати, що збирається визначати правила гри в Україні ще довго. Юлію Володимирівну не бентежить той факт, що замість 3-річного перехідного періоду, обіцяного в жовтневому меморандумі в 2008 році, Україна перейшла на ринкові відносини з 1 січня 2009 року. Однозначно оцінити наслідки для вітчизняної економіки такого швидкого переходу поки ніхто не береться.

Зате Тимошенко умила Януковича, який голосно просторікував про те, що дуже висока ціна на газ буде непідйомною для української промисловості, але 250 доларів – ще прийнятний варіант. Середньорічна ціна в 235-250 доларів, ймовірно, і буде пред`явлена громадськості, після чого Юлія Володимирівна вимагатиме дати уряду нормально працювати. Очевидно, цей аргумент буде присутній і в діалозі з Банковою. Не варто тішитися – на час газової війни з Росією Ющенко і Тимошенко лише уклали перемир`я, яке порушувалося співробітниками президентського Секретаріату. Тепер ніщо не завадить і Юлії Володимирівні пригадати про свою опозиційність – газовий конфлікт завершено, а президентська кампанія триває. І попереду в українського прем`єра - нові завдання, вже на внутрішньополітичному фронті.

Євген Магда