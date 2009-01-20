Через останню ГКС в Україні газ пішов до Європи
12:40, 20 січня 2009Політика
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Здійснюються контрольні вимірювання тиску
Кілька хвилин тому через останню газокомпресорну станцію в Україні пустили газ до Європи.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв`язку з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.
Газокомпресорна станція, через яку пустили газ, розташована в с. Часловці Ужгородського району. Ця станція за 17 років незалежності України транспортувала через територію Закарпатської області щорічно в середньому 127 млрд. кубометрів природного газу.
Газокомпресорна станція в Часловцях - найбільша в Європі.
За інформацією управління, на даний момент здійснюються контрольні вимірювання тиску.
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