Через останню ГКС в Україні газ пішов до Європи

Кілька хвилин тому через останню газокомпресорну станцію в Україні пустили газ до Європи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв`язку з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Газокомпресорна станція, через яку пустили газ, розташована в с. Часловці Ужгородського району. Ця станція за 17 років незалежності України транспортувала через територію Закарпатської області щорічно в середньому 127 млрд. кубометрів природного газу.

Газокомпресорна станція в Часловцях - найбільша в Європі.

За інформацією управління, на даний момент здійснюються контрольні вимірювання тиску.