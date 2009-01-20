У Газпромі запідозрили, що їх всенощні комусь не подобаються

У 2010 році ставка транзиту через Україну становитиме 2,4-2,6 дол. за тис. кубометрів на 100 км., а ціна газу для України буде на 10% нижче європейської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«З урахуванням прогнозів цін на нафтопродукти вона (ставка транзиту) збільшиться істотно і перебуватиме в діапазоні 2,4-2,6 дол. дол. за тисячу кубометрів на 100 км», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що підписана газова угода повністю відповідає принципам роботи на європейському газовому ринку як у питанні постачання до України, так і в питанні транзиту.

Крім того, передбачені всі страхувальні механізми у разі можливих труднощів.

«Ця робота, що велася вдень і вночі, комусь, мабуть, це не подобається», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ нагадав, що з 1 січня 2009 року діє європейська ціна з базовою ставкою 450 дол. за тисячу кубометрів, без урахування 20% знижки.

Він зазначив, що надалі ціна визначатиметься поквартально за загальноприйнятими європейськими принципами ціни, зокрема, виходячи з цін на нафтопродукти, мазут і дизельне пальне.

При цьому він зазначив, що деталі формули є конфіденційною інформацією «Нафтогазу» і «Газпрому».

«Ніхто нікого не дурив, і заяви Юлії ТИМОШЕНКО про те, що в 2010 році рівень ціни для України буде на 10% нижче, ніж в інших європейських країнах, означає лише одне, що абсолютний рівень цін з урахуванням транспортних витрат з урахуванням нового тарифу на газ дає ці 10%», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Водночас О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що ціна газу в 2010 році для України буде дійсно нижче на 10%.

«Тут ніякого обману немає і бути не може», - наголосив він.