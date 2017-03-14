Львівська міська рада вимагає від центральної влади покарати винних у розгоні блокади

За результатами обговорення депутати ухвалили звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України, в якому обранці висловлюють своє обурення силовим розгоном блокади. «Більше того, йдеться про незаконне затримання й побиття 43 людей», – зазначається у зверненні. За це рішення проголосували 54 обранці. Депутати вимагають:

‒ невідкладно назвати тих, хто віддав злочинний наказ, публічно покарати винних, а також негайно припинити застосування сили щодо учасників блокади;

‒ ухвалити закон про визнання територій, підконтрольних «ЛНР» і «ДНР», окупованими Російською Федерацією;

‒ ухвалити постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань вивчення законності ведення торгівлі з ОРДЛО;

‒ заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні, а також націоналізувати розташовані в Україні підприємства, які належать росіянам.

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Як пояснив згодом на брифінгу голова міської ради, депутати ухвалили звернення за основу, а текст рішення редакційна комісія напрацьовуватиме до кінця дня.

У своєму виступі під час обговорення питання про ситуацію в країні у зв’язку з розгоном блокувальників голова фракції партії УКРОП у Львівській міській раді Ігор Телішевський запропонував вшанувати всіх воїнів, які загинули, хвилиною мовчання. Він нагадав, що сьогодні наша держава вперше відзначає День українського добровольця. «І як ми дякуємо добровольцям?» – поцікавився укропівець. Також він зачитав заяву партії УКРОП щодо спроб силового припинення торговельної блокади ОРДЛО.