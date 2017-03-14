Біля Слов'янська стався конфлікт між силовиками й блокадниками, є постраждалі (фото, відео)

Співробітники поліції, які несуть службу на блокпосту, пояснили громадянам, що вони в’їжджають зі зброєю в зону проведення АТО та попросили перевірити документи на зброю. Однак вказані особи надати документи відмовилися, повідомили у ГУ НП в Донецькій області.

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"В результаті словесної перепалки виник конфлікт, в ході якого громадяни перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов’язки із забезпечення публічної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів співробітникам поліції та намагався вирвати зброю у поліцейських. При цьому його ім'я у ГУ НП не назвали.

"В результаті конфлікту 7 співробітників поліції Донеччини отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та зараз перебувають у лікарні", - зазначив очільник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше штаб блокади" непідконтрольних територій попросив своїх прихильників збиратися в Харкові і формувати там великі конвої.