Біля Слов'янська стався конфлікт між силовиками й блокадниками, є постраждалі (фото, відео)

21:09, 14 березня 2017
Політика
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Близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

Співробітники поліції, які несуть службу на блокпосту, пояснили громадянам, що вони в’їжджають зі зброєю в зону проведення АТО та попросили перевірити документи на зброю. Однак вказані особи надати документи відмовилися, повідомили у ГУ НП в Донецькій області.

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"В результаті словесної перепалки виник конфлікт, в ході якого громадяни перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов’язки із забезпечення публічної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів співробітникам поліції та намагався вирвати зброю у поліцейських. При цьому його ім'я у ГУ НП не назвали.

"В результаті конфлікту 7 співробітників поліції Донеччини отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та зараз перебувають у лікарні",  - зазначив очільник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше штаб блокади" непідконтрольних територій попросив своїх прихильників збиратися в Харкові і формувати там великі конвої.

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Теги: #конфлікт#силовики#блокада