Аудит НАБУ повинні проводити незалежні професіонали - посол ЄС

Аудит Національного антикорупційного бюро є важливим та має проводитись незалежними професіоналами, яких мають обрати відповідно до встановлених прозорих процедур. Таку заяву зробив посол ЄС в Україні Хуг Мінгареллі, йдеться у коментарі представництва ЄС на сторінці у Facebook.

"Важливо забезпечити, щоб майбутній аудит НАБУ проводили незалежні професіонали, і щоб вони обиралися відповідно до встановлених прозорих процедур", - сказав Мінгареллі.

"Тим більше, Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України вже рекомендував незалежного експерта для проведення аудиту у грудні 2016 року", - додав посол.

Як повідомляв УНІАН раніше, глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі розповів в інтерв’ю УНІАН про роль політичної волі українських можновладців в процесі зближення України з Євросоюзом, необхідність боротьби з незаконною торгівлею вздовж лінії розмежування на Донбасі, коли в окремих районах Луганської і Донецької областей мали б відбутися місцеві вибори та як має запрацювати безвізовий режим для громадян України.