Литвин про газові контракти, зведення рахунків, олігархів, стерню і торф

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає політичного протистояння в Україні після укладення газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Новограді-Волинському під час робочої поїздки до Житомирщині.

"Зрозуміло, що цей договір буде приводом для політичного протистояння і зведення рахунків", - сказав В.ЛИТВИН.

Разом з тим спікер закликав політиків не зводити рахунки та не з’ясовувати правильність чи неправильність підписаних газових угод.

"Зараз починають зводити рахунки - правильно чи ні підписані газові угоди. Питання ж не в тому і не в тій площині його треба ставити. Питання в тому, що треба працювати і зробити усе, щоб згадати про необхідність реконструкції наших виробництв, щоб не "висмоктували" з підприємств до останнього, наживаючись, українські олігархи, а щоб вкладали у них кошти. Очевидно, повинні бути і відповідні нормативи на реконструкцію, на модернізацію та переоснащення виробництв", - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, в Україні також слід запровадити системний підхід з організації роботи щодо енергозбереження.

"Не лічильники треба купувати, що теж потрібно, а крім усього іншого, займатися серйозно енергозбереженням, задіювати нетрадиційні джерела енергії, щоб не було так, що з липня по серпень Україна нагадує суцільні пожежі, бо палять солому і стерню. Якщо не можемо самі її використовувати, то скоро вже у нас її купуватимуть, я не кажу вже про торф, який з Житомирщини вивозять під виглядом добрив", - підкреслив В.ЛИТВИН.