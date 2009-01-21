Хто "розхитує човен" у Севастополі?

Севастопольська міська державна адміністрація не допустить загострення суспільно-політичної ситуації в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова виконавчої влади міста Сергій КУНІЦИН, коментуючи вчорашні пікети біля міськадміністрації та міськради загальною чисельністю близько 1 тис. чоловік (одна група пікетників висловлювала підтримку міськраді, інша вимагала «припинити нападки на адміністрацію». Зіткнень не відбулося, проте в результаті акцій більш як на півгодини було перекрито рух транспорту по вулиці Леніна).

С.КУНІЦИН вважає, що подібні інциденти неприпустимі, але в нинішній ситуації, на жаль, неминучі.

«Нападки на адміністрацію, причому на всіх рівнях: від вуличних мітингів до розбирання в сесійних залах - справжнісінькі провокації, спрямовані на підрив державної ідеї в Севастополі», - зазначив він. На думку глави міста, «ці люди свідомо «розгойдують човен», забуваючи про те, що “той, хто посіяв вітер, збере бурю».

«Мета всіх цих фальсифікованих доповідей, образливих заяв і гучних звернень - дестабілізація нашого регіону», - наголосив С.КУНІЦИН. (Очевидно, мається на увазі попередній звіт ТСК у Верховній Раді України про ситуацію в Севастополі, з яким 16 січня виступив її голова народний депутат України Іван ВЕРНИДУБОВ, а також сьогоднішнє звернення міськради Севастополя на підтримку рішення Верховної Ради України, прийнятого щодо цього звіту – УНІАН.)

С.КУНІЦИН заявив, що «міська адміністрація не допустить загострення суспільно-політичної ситуації в Севастополі».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Верховна Рада за результатами попереднього звіту ТСК з питань з`ясування обставин щодо порушення Конституції і законодавства України Севастопольською міською державною адміністрацією і Севастопольською міською радою рекомендувала Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ виконати рішення Севастопольської міськради про вираження недовір`я голові Севастопольської міськдержадміністрації С.КУНІЦИНУ.