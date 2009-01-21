Уряд схвалив результати україно-російських газових переговорів

12:01, 21 січня 2009
Політика
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Тимошенко звітувала

Уряд України схвалив результати україно-російських газових переговорів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, уряд на сьогоднішньому засіданні першим питанням заслухав доповідь прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо проведення переговорів між Україною та Росією з питань постачання природного газу, за підсумками яких 19 січня у Москві було укладено угоди між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» про постачання природного газу до України у 2009-2019 роках та про умови транзиту російського газу територією України до країн Європейського Союзу.

За підсумками заслуховування доповіді Ю.ТИМОШЕНКО уряд схвалив угоди, укладені між Україною та Росією, та результати переговорів.

 

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