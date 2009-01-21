Реклама алкоголю буде рятувати телебачення від політиків?

Народний депутат України від Партії регіонів, один з авторів законопроекту «Про внесення змін до Закону «Про рекламу» (щодо запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи у рекламній галузі та електронних засобах масової інформації)" Едуард ПРУТНІК вважає, що передбачене цим проектом відновлення візуальної реклами тютюнових і алкогольних виробів дасть змогу вижити телевізійній індустрії.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Е.ПРУТНІКА.

Відповідаючи на критику цього законопроекту, депутат відзначає, що вже неодноразово керівники провідних українських телеканалів наголошували, що прийняття запропонованих змін (щодо відтермінування обмеження реклами алкогольних та тютюнових виробів) дозволить вітчизняному телебаченню в умовах кризи, яка зачепила і телевиробництво, отримати певну фінансову стабільність.

При цьому Е.ПРУТНІК відзначає, що в більшості західних країн така специфічна реклама на телебаченні заборонена взагалі, і Україні до цього теж треба поступово наближатися. "Але на сьогодні специфіка українського рекламного ринку полягає в тому, що відсоток такої телереклами дуже великий, тому різкі, необдумані зміни у цій сфері можуть поставити вітчизняне телебачення на межу катастрофи", - заявляє депутат.

Е.ПРУТНІК зазначає, що обмеження алкогольної та тютюнової реклами пропонувалися в докризовий період, за часів бурхливого росту телевізійного рекламного ринку. І за умов стабільного розвитку телеканали пристосувалися би до таких змін без особливих втрат. "Тому телевізійники вже відверто заявляють, що ті, хто сьогодні виступає за обмеження рекламного ринку, руйнують національне телевиробництво".

Е.ПРУТНІК зазначив, що «запропонований групою народних депутатів законопроект має на меті призупинити на поточний рік деякі обмеження щодо реклами тютюнових та алкогольних виробів на телебаченні, що дасть змогу телеіндустрії отримати кошти, а відтак – вижити».

Е.ПРУТНІК погодився, що заборона реклами тютюну й алкоголю на телебаченні та візуальних носіях є виховною вимогою, і за безкризових умов життя такий крок необхідний: «Але сьогодні реклама є одним із вагомих складових протидії економічній кризі в медіа. Звичайно, можна заборонити все що завгодно, обмежити доступ людей до певної інформації. Але в такому разі телевізійна сфера фактично буде приречена, оскільки реклама є не лише її годівницею, а й гарантом незалежності від політиків», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року народні депутати Олена КОНДРАТЮК, Олександр АБДУЛЛІН, Микола БАГРАЄВ, Олена БОНДАРЕНКО, Віктор ЛАНДИК, Едуард ПРУТНІК, Юрій СТЕЦЬ, Віктор УКОЛОВ, Андрій ШЕВЧЕНКО внесли на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи у рекламній галузі та електронних засобах масової інформації)».

Законопроектом, зокрема, пропонується тимчасово до 1 січня 2010 року зупинити дію абзацу другого частини першої статті 5 чинного Закону України «Про рекламу», положеннями якого забороняється у телепередачах наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім`я (найменування) та/або знак для товарів і послуг.

Також, згідно з положеннями проекту, тимчасово до 1 січня 2010 року пропонується зупинити дію абзацу восьмого частини першої та абзацу восьмого частини другої статті 22 чинного Закону України «Про рекламу», згідно з якими забороняється реклама тютюнових та алкогольних виробів засобами зовнішньої реклами.

20 січня народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ закликала парламентаріїв, що лобіюють ідею відновлення візуальної реклами тютюнових й алкогольних виробів, підтримувати рекламну галузь із власної кишені.

За її словами, автори проекту відверто захищають бізнесові інтереси, між тим як «ціна питання – відновлення в сфері рекламного бізнесу вакханалії з підсаджування на тютюнову й алкогольну голку українських підлітків ще й упродовж 2009 року».

Особливий цинізм авторів проекту Л.ОРОБЕЦЬ вбачає в спробі обґрунтувати “тривіальний лобізм турботою про захист українських громадян від наслідків економічної кризи”.