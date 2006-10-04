Україна зриває угоду про полегшення візового режиму з ЄС

10:47, 04 жовтня 2006
Політика
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Речник Комісара ЄС з юстиції висловив жаль

Речник Комісара ЄС з юстиції Фрізо Роскам – Аббінг повідомив Радіо Свобода, що Євросоюз готовий завершити переговори з Україною про полегшення візового режиму і повернення мігрантів, однак затримка виникла через українську сторону. Це та інші питання обговорюватиме у середу з європейськими колегами міністр юстиції України Роман Зварич.

- Ми могли б завершити переговори, адже мали намір закінчити з питаннями про повернення мігрантів та полегшення візового режиму – у середу, в рамках міністерської Трійки з питань юстиції, свободи і безпеки. У цьому разі ми могли б на саміті Україна – ЄС 27 жовтня в Гельсінкі підписати проекти угоди. Але скидається на те, що це буде неможливим через українську сторону. Дуже шкода.

- А в чому полягає проблема?

- Ми не знаємо. Це щось стосовно структури або іншого, але це дуже прикро. Тому що ми готові, ми зробили всю свою домашню роботу, ми готові.

Радіо Свобода

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