Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров переконує, що ніколи не збирався тікати з України чи переховуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед тим, як піти на допит в НАБУ.

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«У мене ніколи не було ніякого плану кудись там зникати або переховуватись, про що казали слідчі. Я взагалі не розумію, звідки взялось це питання. Мене дуже хвилює і неприємно, що у своїх інтерв’ю вони казали, що мають оперативну інформацію або докази, що я намагався. Однак таку інформацію не надали ні суду, ні ЗМІ. Такої інформації не може навіть бути», - наполягає Насіров.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що рішення про невідкладні процесуальні дії щодо Насірова було прийнято у зв’язку з тим, що «стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів».

7 березня Солом'янський суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн грн. Пізно ввечері 16 березня Насірова звільнили з СІЗО.