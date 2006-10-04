Регіони заявляють, що Ющенка і Януковича зіштовхує команда Президента

Фракція Партії регіонів глибоко занепокоєна деструктивною кампанією зіштовхування уряду, що розгорнулася в країні, і особисто прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом країни Віктором ЮЩЕНКОМ або його «так званою командою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в спеціальній заяві фракції Партії регіонів у Верховній раді України, обнародуваній з парламентської трибуни членом фракції ПР Дмитром СВЯТАШЕМ.

«Свого піку подібна пропагандистська диверсія досягла в так званій темі «подання на усунення з посад деяких губернаторів», - сказано в заяві. «Сумно констатувати, але чиновники, які називають себе «командою Президента», важче і хворобливіше за інших сприймають правові норми, закон як такий. Мабуть, логіка правового беззаконня, управлінського хаосу та емоційних підбурювань набагато ближче і зрозуміліше таким політикам. Коли немає політичної волі, інтелектуального потенціалу і людської гідності для об`єднання і конструктивної роботи на благо всієї країни, легше увійти до «старої річки» ворожнечі, звинувачень», - наголошується в заяві.

Д.СВЯТАШ нагадав положення статті 118 Конституції України, в якій сказано, що призначає і звільняє губернаторів Президент за поданням Кабміну.

Депутати від Партії регіонів упевнені, що Кабінет міністрів України на законних підставах порушив перед Президентом питання про доцільність перебування на посадах керівників п`яти обласних державних адміністрацій. «Цілком логічний крок, який відповідає духу політичної реформи, нормам Конституції і логіці здорового глузду. Це – базові підстави нової моделі політичних відносин і державної відповідальності, незалежно від того, хто сьогодні які посади обіймає», - стверджують вони.

Зокрема, Партія регіонів називає безпрецедентною ситуацію в Харківській області. «Більше 2/3 складу Харківської облради висловили недовіру губернаторові. Ситуація загострилася до краю і депутати місцевих рад оголосили голодовку. У цій ситуації відставка має бути прийнята в будь-якому разі, проте саме губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ агресивно відстоює своє право на владу і апелює безпосередньо до свого захисника – Президента. Невже Україну чекає нова серія циклу «любі друзі Президента – 2»?», - наголошується в тексті заяви.

Фракція Партії регіонів вважає неприпустимими спроби окремих чиновників «прикрити» власну політичну і професійну «наготу» репутацією та іміджем Президента країни.

«Країна поступово виходить на європейську модель цивілізованої політики, коли народ більшістю голосів обирає партії і, відповідно, через цей вибір визначає тих, кому країна довіряє і чого чекає від цих людей. Система проста і чесна. Але саме ці простота і чесність не влаштовують політиків, що залишилися в меншині, які прагнуть постфактум, поза правовим полем і за межами здорового глузду, вихопити для себе владу», - вважають депутати.

Д.СВЯТАШ підкреслив, що ПР готова працювати в рамках Конституції і законів України, готова створювати цивілізоване майбутнє України.