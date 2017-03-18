Прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді 136 депутатам

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, до суду передано обвинувальні акти стосовно 16 осіб, а також у 17 кримінальних провадженнях отримано дозвіл суду на проведення спеціального досудового розслідування.

«Найближчим часом обвинувальні акти у вказаних кримінальних провадженнях будуть скеровані до суду. Одночасно, слідчими встановлюється повне коло осіб, причетних до фактичного проведення так званого «референдуму» на півострові, що у свою чергу призвело до його тимчасової окупації», - йдеться в повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що у приміщенні Верховної Ради АР Крим 6 березня 2014 року в порушення чинного законодавства України депутатами Верховної Ради АР Крим прийнято незаконну постанову «Про проведення загальнокримського референдуму» з визначенням дати такого волевиявлення.

Відповідно до зазначеної постанови 16 березня 2014 року було проведено незаконний референдум, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

*** Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій проти Росії.