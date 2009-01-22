Черновецький запропонував Зінченку стати начальником під землею

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував голові фракції БЮТ у Київраді Олександрові ЗІНЧЕНКУ очолити КП «Київський метрополітен».

Як передає кореспондент УНІАН, цю пропозицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ озвучив під час обговорення проекту рішення про запровадження у столиці орендної плати за комунікаційні наземні та підземні системи.

О.ЗІНЧЕНКО від імені фракції сказав, що більшість комунікаційних систем проходить через тунелі метрополітену, і тому є небезпека, що в разі запровадження оренди підприємства піднімуть свої тарифи для населення за послуги, які вони надають. За його словами, фракція готова підтримати цей проект рішення, якщо запровадження орендної плати не відобразиться на жителях столиці.

На це київський міський голова сказав: «Давайте я прямо зараз зроблю вам видатну пропозицію. Вона буде сенсаційною. Сьогодні це буде головна новина дня. Я вам запропоную очолити Київський державний метрополітен. А річ у тому, що насправді влади у вас буде не менше, аніж у мене – це окрема Київська державна адміністрація, під землею».

О.ЗІНЧЕНКО відповів, що не може прийняти таку несподівану пропозицію, на що мер столиці сказав: «Візьміть на себе відповідальність. Я сьогодні ж підпишу розпорядження. І ми стаємо братами: ви – начальник під землею, я – на землі». Після цього в залі пролунав сміх, і, реагуючи на репліку одного з депутатів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ продовжив з посмішкою: «Так, у космосі й на місяці». І, звертаючись до О.ЗІНЧЕНКА, додав: «Ви – людина ділова. Покажіть силу».

Після цього мер, узявши аркуш паперу, написав розписку – гарантійне зобов`язання про те, що призначить О.ЗІНЧЕНКА керівником метро, і вручив папір лідерові фракції БЮТ. На це О.ЗІНЧЕНКО подякував меру, обійнявшись із ним.

Тим часом керівник фракції Партії регіонів Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО сказав, що його фракція нічим не гірша за БЮТ і готова відповідати за один з напрямів у місті, а тому він як лідер готовий очолити одне з комунальних підприємств.

На це київський міський голова також сказав, що зовсім не проти цього і готовий призначити О.ОМЕЛЬЯНЕНКО на посаду начальника КП «Київавтодор».

В інтерв`ю журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у перерві сказав, що вважає позитивним, коли великі комунальні підприємства очолять лідери фракцій Київради.