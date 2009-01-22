Кужель думає, що «звірі» з ПР не з'їдять її через нову посаду

Олександра КУЖЕЛЬ, призначена 21 січня головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, не збирається залишати лави Партії регіонів, оскільки вважає, що її нова посада не політична.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

«Я думаю, що це не політична посада, тому навіть не виникає жодних запитань», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Проте вона не виключає, що може виникнути питання про необхідність її виходу з партії, але в цьому разі питання розглядатимуть на Політвиконкомі.

«Я хочу сказати, що під час засухи звірі один одного не їдять. І коли стоїть питання кризи, я вважаю, що це дуже великий комплімент Партії регіонів, що з їхніх лав узяли професіонала в роботу», - сказала вона.

Як повідомлялося, О.КУЖЕЛЬ є членом Партії регіонів з червня 2007 року.

Головою Держкомпідприємництва її було призначено 21 січня.