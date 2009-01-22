Тимошенко радіє, що змогла підкласти свиню Фірташу та його покровителям

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Національному банку України перераховувати три млрд. грн. комерційному банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Сьогодні окружний адміністративний суд міста Києва виніс постанову, задовольнивши позов уряду, і заборонив Національному банку перераховувати 3 млрд. грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр повідомила, що рішення про заборону Нацбанку перераховувати кошти банку «Надра» триватиме до розгляду справи по суті.

«Пан ФІРТАШ зі своїми високопосадовими покровителями трошки відпочине перед тим, як отримати такі величезні державні кошти, які призначені для підтримки країни в кризовій ситуації, а не для підтримки тих, хто втратив газовий бізнес», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 21 січня заявила, що Національний банк України 20 січня ухвалив рішення про чергове рефінансування банку «Надра», відповідно до якого цьому комерційному банку має бути виділено 3 млрд. грн.

Прем`єр-міністр України також повідомила, що уряд має намір звернутися до суду з вимогою про заборону НБУ перераховувати ці кошти на рахунок банку «Надра».