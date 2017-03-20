Кожен четвертий росіянин вважає, що між Україною і РФ йде війна – опитування

Згідно з результатами соціологічного опитування Левада-Центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН, кожен четвертий росіянин вважає, що між Україною і РФ йде війна.

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На питання, чи згодні ви з думкою, що між Росією і Україною йде війна, 24% відповіли «так», 64% - висловили протилежну думку, відповівши «ні». Вагалися з відповіддю 12%.

У лютому 2015 року 34% опитаних вважали, що між Україною і РФ йде війна, протилежної думки дотримувалися 60%. 7% тоді вагалися з відповіддю.

При цьому ситуацію на сході України респонденти оцінюють таким чином: 59% - напружена; 28% - критична, вибухонебезпечна; 4% - спокійна, 1% - благополучна, 8% - вагалися з відповіддю.

Водночас, на запитання про очікування щодо ситуації на сході України в найближчий рік 10% вказали – «покращиться», 33% - «погіршиться», 39% - «залишиться без змін», 19% - вагалися з відповіддю.

Опитування проведено 17-20 лютого 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводилося на дому в респондентів методом особистого інтерв'ю.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.