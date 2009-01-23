Рада міністрів ЄС обговорить майбутнє відносин з Україною та Росією

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС обговорить майбутнє відносин з Україною та Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело у чеському головуванні в Євросоюзі.

За словами співрозмовника агентства, Єврокомісія та чеське президентство представлять план дій на 6 місяців щодо розвитку відносин з обома країнами, зокрема, в галузі проведення переговорів про нові базові угоди.

“Вся наша політика має бути спрямованою не лише на попередження таких криз, як остання газова, і не лише на підвищення енергобезпеки, але, в першу чергу, на підвищення стабільності у сусідніх країнах-партнерах”, - сказав співрозмовник агентства.

Він наголосив, що дискусія про майбутнє відносин з Росією та Україною не буде безпосередньо пов’язана з газовою кризою, оскільки тему енергетичної безпеки у світлі останньої кризи міністри планують обговорити окремо.

Засідання Ради міністрів відбудеться 26-27 січня цього року.