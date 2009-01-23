Рада міністрів ЄС обговорить майбутнє відносин з Україною та Росією
Розробляють план дій
Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС обговорить майбутнє відносин з Україною та Росією.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело у чеському головуванні в Євросоюзі.
За словами співрозмовника агентства, Єврокомісія та чеське президентство представлять план дій на 6 місяців щодо розвитку відносин з обома країнами, зокрема, в галузі проведення переговорів про нові базові угоди.
“Вся наша політика має бути спрямованою не лише на попередження таких криз, як остання газова, і не лише на підвищення енергобезпеки, але, в першу чергу, на підвищення стабільності у сусідніх країнах-партнерах”, - сказав співрозмовник агентства.
Він наголосив, що дискусія про майбутнє відносин з Росією та Україною не буде безпосередньо пов’язана з газовою кризою, оскільки тему енергетичної безпеки у світлі останньої кризи міністри планують обговорити окремо.
Засідання Ради міністрів відбудеться 26-27 січня цього року.