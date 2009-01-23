Німецький імпортер російського газу готує позов до Газпрому
13:12, 23 січня 2009Політика
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У Рургазі займаються підрахунками
Найбільший німецький імпортер російського газу "E.ON Ruhrgas" готується пред`явити Газпрому позов про відшкодування збитків.
Як вважають в концерні, серйозного фінансового збитку було завдано під час двотижневої перерви в постачаннях газу через конфлікт з українським Нафтогазом. Як повідомляє радіостанція Німецька хвиля, зараз в Рургазі займаються підрахунками, після чого обіцяють неодмінно зв`язатися з Газпромом.
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