Німецький імпортер російського газу готує позов до Газпрому

Найбільший німецький імпортер російського газу "E.ON Ruhrgas" готується пред`явити Газпрому позов про відшкодування збитків.

Як вважають в концерні, серйозного фінансового збитку було завдано під час двотижневої перерви в постачаннях газу через конфлікт з українським Нафтогазом. Як повідомляє радіостанція Німецька хвиля, зараз в Рургазі займаються підрахунками, після чого обіцяють неодмінно зв`язатися з Газпромом.

Эхо Москвы