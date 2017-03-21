Разом із кореспондентом УНІАН Цимбалюком у Москві затримали оператора "1+1" та аспіранта МДУ

Разом з кореспондентом УНІАН Романом Цимбалюком поліція в Москві затримала оператора «1+1» та аспіранта історичного факультету МДУ Захара Сарапулова, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив на балконі прапор України.

Про це сам Цимбалюк розповів у коментарі УНІАН.

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«Поліція сказала, що на «02» надійшов дзвінок, що нібито ми вигукували гасла і можливо проводили мітинг, що стало підставою для доставки у відділення поліції», - заявив він.

«Нас затримали трьох – Захар, який нам давав інтерв'ю, я і оператор «1+1» Микита Бородін», - додав Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, Цимбалюк розповів, що його затримали після того, як він записав інтерв'ю з Сарапуловим.

«Після того, як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція і почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили у відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

Журналіст заявляє про безпідставність затримання. «За російським законодавством, вони не мали права нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.