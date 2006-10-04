Журналістка Мостова переконана, що хтось налаштував Кучму проти Гонгадзе

Перший заступник головного редактора газети «Дзеркало Тижня» Юлія МОСТОВА переконана в тому, що «хтось» налаштував колишнього Президента Леоніда КУЧМУ «проти Гонгадзе».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Апеляційному суді Києва, виступаючи як свідок у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

«Я переконана на 100%, що хтось… викликав у КУЧМИ негативну згадку про Гонгадзе», - сказала Ю.МОСТОВА.

За її словами, у характері Г.Гонгадзе було достатньо «опозиційності», аби політики змогли розіграти комбінацію вбивства журналіста, яка в подальшому підійшла «під плівки МЕЛЬНИЧЕНКА».

Як зазначила Ю.МОСТОВА, на її переконання, Г.Гонгадзе не представляв реальної загрози для Л.КУЧМИ, однак при цьому вона зазначила, що не виключає, що висловлювання Г.Гонгадзе стали поштовхом для роздратованості «певних можновладців», у зв’язку з чим вони давали Л.КУЧМІ певну інформацію.

Наступне судове засідання у справі Гонгадзе відбудеться 11 жовтня о 10.30.