Засідання ВР достроково закрито через малу кількість депутатів

Засідання Верховної Ради достроково закрито через малу кількість народних депутатів у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що закриває засідання, “щоб не ставити під ризик” низку соціальних законопроектів, запланованих до розгляду порядком денним роботи парламенту на сьогодні.

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Перед цим Верховна Рада через малу кількість народних депутатів у сесійній залі не змогла ухвалити жодного рішення щодо урядового законопроекту, яким передбачалося, що до громадських робіт не належать роботи з підвищеною небезпекою.

За будь-які пропозиції щодо підтримки даного законопроекту, щодо направлення його на доопрацювання до профільного комітету не було результативного рішення, у залі голосували не більш як 198 народних депутатів, а для результативного рішення необхідно мінімум 226.