Чому Тимошенко не домовилася з Газпромом про збільшення ціни транзиту

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що під час переговорів з «Газпромом» неможливо було домовитися про збільшення ставки транзиту газу через територію України.

Про це вона сказала в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» .

За словами прем’єра, застосувати формулу визначення вартості транзиту газу для Австрії, яка дала б вигідне для України значення в 5 доларів за одну тисячу кубометрів російського газу, на сьогодні неможливо. Вона зауважила, ця формула включає ряд елементів, які вкрай складно визначити, зокрема, вартість землі, яка ні в Росії, ні в Україні поки не відома.

«Австрійська формула має низку складових, які вкрай суб’єктивні і які в нас порахувати неможливо. Наприклад, вартість землі, по якій проходять транзитні газопроводи. З огляду на те, що газотранспортна система проходить через усю країну, я хочу бачити людину, яка зможе визначити вартість кожного метра землі, точно порахувати коефіцієнт її вартості в системі газтранзиту, а потім іще узгодити це з Російською Федерацією», - пояснила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ще однією причиною високої ставки транзиту при застосуванні австрійської формули є висока вартість газу, що використовується для технічних потреб.

«Ціна транзиту найбільшою мірою залежить від ціни технічного газу для прокачування, а в Австрії ціна газу становить близько 550 дол. І якщо такий дорогий газ спалювати як технічний, то, звичайно, транзитна ставка може становити сьогодні 5 дол. і більше», — зауважила прем’єр-міністр.

Водночас словацька формула, за якою й було укладено договір між «Газпромом» і «Нафтогазом», на думку Ю.ТИМОШЕНКО, є більш пристосованою для українських реалій. «Інша справа словацька формула — це оцінка самої газотранспортної системи та вартості її експлуатації: поточного ремонту, капітального ремонту, модернізації, технічного газу, амортизації і плюс частка прибутку. Словацька формула вважається однією з найвдаліших у Європі, оскільки там немає суб’єктивних складових», — сказала вона.

Довідка УНІАН. 19 січня у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставки газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м.