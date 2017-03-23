Очевидці розповіли подробиці вбивства Вороненкова

Мешканець Києва Володимир Серветник, який йшов по вулиці Пушкінській, почув, як попереду пролунало 5-6 пострілів. Коли він дійшов до місця вбивства, то побачив одного чоловіка з простреленою головою і ще двох поранених, одного з яких піднімали в «швидку», як повідомляє РБК.

Очевидець побачив на землі пістолети: один на бульварі Шевченка і ще один біля припаркованого «Майбаха», біля якого лежав один з поранених.

Читайте такожЛуценко і Матіос прибули на місце вбивства Вороненкова

Киянин Максим Сорокін розповів, що почув кілька пострілів, які йшли немов чергами. За його словами, «швидка» на місце події через пробки приїхала тільки через 10 хвилин після вбивства.

Колишній депутат Держдуми Вороненков був убитий в центрі Києва близько 11:30. Кілер застрелив його, коли чоловік виходив з будівлі готелю «Прем'єр Палас». Охоронець Вороненкова відкрив вогонь і зумів поранити вбивцю, але сам також постраждав.