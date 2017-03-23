Луценко нагадав про розслідування Вороненкова, яке вартувало посад кільком генералам ФСБ

“Депутат Вороненков працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді. Він був дуже відомий за гучною справою “Три кити”, яку розслідував його підрозділ", - сказав на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНІАН.

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"У ході своєї діяльності було виявлено, що контрабанда в магазин “Три кити” є лише частиною великої контрабанди, якою займається ФСБ. За наслідком цього розслідування було звільнено декілька десятків генералів ФСБ, і, зокрема, людина, яка пізніше обіймала посаду в службі безпеки “Роснефти”, якою керує Сечин (Ігор Сечин – УНІАН) - особа, наближена до президента Росії. Тому провідними версіями є як версія вбивства по справі Януковича, так і версія щодо контрабанди з боку ФСБ під прикриттям президента Росії”, - заявив Луценко.

Справа про контрабанду меблів у 2006 році обернулася відставками високопоставлених чиновників у митниці, ФСБ, прокуратурі, уряді і навіть адміністрації президента РФ.