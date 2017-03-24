В БПП заявили, що Гринів йде з посади голови фракції в Раді

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Гринів вирішив відмовитися від займаної посади.

Про це в програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на телеканалі "24" повідомив заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

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Ігор Гринів вирішив залишити посаду керівника фракції, і він зробив відповідну заяву... Це відбулося сьогодні", - сказав він.

За словами Березенко, Гринів вирішив сконцентруватися на роботі радника президента Петра Порошенка щодо стратегічних питань.

Щодо потенційних кандидатів на майбутню вакантну посаду він повідомив, що всередині фракції тривають консультації і які-небудь прізвища називати поки рано.