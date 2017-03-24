"Кампанія Путіна в стилі КДБ": Маккейн прокоментував вбивство Вороненкова в центрі Києва

Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова ще одним актом безсоромного державного тероризму РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Маккейна.

"Сьогодні, під час ще одного безсоромного акта державного тероризму Росії серед білого дня в Києві був убитий депутат Денис Вороненков. Жахливий злочин є продовження кампанії в стилі КДБ по залякуванню всіх, хто знаходиться в опозиції до тирана Володимира Путіна", - написав Маккейн.

Сенатор зазначив, що Вороненков виступав проти режиму Путіна, його незаконного вторгнення в Україну і анексії Криму.

"На жаль, Денис Вороненков став ще однією людиною, яка як і Сергій Магнітський, Борис Нємцов заплатили життям за те, що говорили правду в путінській Росії", - заявив Маккейн.

Сенатор сказав, що його думки з дружиною загиблого депутата Марією і дітьми. Він висловив надію, що вони знайдуть розраду і будуть пишатися сміливістю і відвагою їхньої близької людини.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність. На даний момент відомо, що кілер помер на операційному столі.