Р.Сікорський: Україні та Грузії рано до НАТО

Приєднання колишніх радянських республік і незалежних з початку дев’яностих років 46-мільйонної України та майже 5-мільйонної Грузії до НАТО є «досить віддаленою перспективою”.

Таку думку в інтерв’ю британському виданню “The Daily Telegraph” висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Польський міністр пояснив свою думку тим, що НАТО не готове зараз взяти в свої ряди Київ та Тбілісі.

«Не зараз. В цей момент є воля заохочувати їх до реформ», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він вважає, що НАТО та Євросоюз «виснажені розширенням».

Крім цього, швидшій інтеграції України та Грузії, які розраховували приєднатись до плану з членства в НАТО в 2008 році, не сприяє економічна рецесія у світі.

Водночас глава польського МЗС заявив, що не вважає затягування з інтеграцією цих двох країн в НАТО перемогою Росії, яка гостро виступає проти вступу в Альянс колишніх радянських республік.

Він також висловив сумнів, що Росія посилила свій авторитет у світі за останні півроку через серпневу війну в Грузії та припинення поставок газу до України та країн Європейського Союзу на початку 2009 року.

Р.СІКОРСЬКИЙ зауважив, що Радянський Союз, який конкурував із США за лідерство у світі, ніколи не дозволяв собі припиняти поставки газу до Західної Європи.