Реакція Януковича на заяви Безсмертного про перехід в опозицію

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає заяву "Нашої України" про перехід в опозицію "емоціями деяких політиків" і розраховує разом з Президентом України найближчим часом завершити процес формування коаліції з участю "Нашої України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відвідуючи Ташлицьку ГАЕС в Миколаївській області.

"Я вважаю, що у нас разом з Президентом вистачить сили справитися з емоціями деяких політиків і найближчим часом закінчити процес і підписати процес про коаліцію з "Нашою Україною". Я вірю, що це питання буде вирішене найближчим часом", - сказав прем`єр.

Він зазначив, що на сьогоднішній день жоден із членів Кабінету Міністрів не подав у відставку. "Ми це питання не піднімали", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що зараз стоїть лише питання відставки голови МЗС Бориса ТАРАСЮКА, який заявив, що йде з поста і переходить разом з очолюваним ним Народним рухом в опозицію.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що процес формування широкої коаліції не закінчено. Він зазначив що лідером "Нашої України" є Президент України Віктор ЮЩЕНКО, з яким існують домовленості про роботу запропонованих ним міністрів в уряді. Прем`єр зазначив, що ця домовленість виконується де-факто, проте ще не закріплена де-юре. Глава уряду висловив надію, що буде досягнуто "головної мети, яку вони ставлять разом з Президентом", – політична і економічна стабілізація. "Ця мета вища за амбіції деяких політиків", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ця політична сила вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції й прийняла рішення про перехід в опозицію.