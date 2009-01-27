Черновецький придумав обкласти податком репетиторів і іноземців

Київська влада вивчає питання щодо можливості введення у столиці податку на заняття репетиторством та стягнення місцевого збору з іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

«Ми найближчим часом будемо рекомендувати всім педагогам, які займаються репетиторством, щоб вони реєструвалися, як приватні підприємці, отримували відповідну ліцензію в Головному управлінні освіти та науки і сплачували податки», - зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ, говорячи про можливі джерела наповнення столичного бюджету.

«Другий момент – це моя ініціатива – 25 млн. у нас є іноземців у Києві, які на відміну від інших країн при реєстрації не сплачують місцевий збір. Це мільйони коштів», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.