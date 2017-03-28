Будівництву сміттєпереробних заводів в Україні заважає корупція - Рабинович

Проблема львівського сміття сьогодні сильно заполітизована, а великі сміттєві заводи сьогодні можуть побудувати в Україні безкоштовно.

Про це нардеп Вадим Рабинович заявив в ефірі каналу «112 Україна», коментуючи ситуацію, що склалася у Львові після пожежі і закриття Грибовицького звалища.

За словами Рабіновича, на даний момент великі сміттєпереробні заводи будують безкоштовно за наявності гарантії регулярних поставок сміття протягом наступних 10 - 15 років. При цьому він уточнив, що єдиною проблемою, з якою стикаються оператори – це вимоги чиновниками «внесків».

Нардеп висловив упевненість, що, якби мер Львова Андрій Садовий у відповідності з гаслом своєї політичної партії «Візьми і зроби» вирішив запросити його – він зміг би йому допомогти, провівши переговори і запросивши десятки компаній, які були б готові побудувати цей завод у Львові безкоштовно.

Крім того, коментуючи заяви Луценка на адресу Садового, нардеп зазначив, що на місці львівського мера менше звертав би увагу на політичні моменти, а займався будівництвом переробного заводу.

Рабинович також підкреслив, що насправді, проблема зі сміттям не є тільки львівської проблемою.

«А взагалі зі сміттям сьогодні розбиратися все одно доведеться не тільки там. У нас є багато проблем зі сміттям: звалища, спалювання та утилізація — нічого іншого немає. До утилізації ми не доросли, тому, звичайно, з цим треба боротися», - заявив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня генпрокурор України заявив, що мер Львова Андрій Садовий миє бути відсторонений від посади у тому випадку, якщо йому вручать підозру у зв'язку з кримінальним провадженням з приводу пожежі на Грибовицькому звалищі, в результаті якого загинули четверо пожежників.