Посол України висловив протест Німеччині через візит до Криму німецького політика

Посол України в Німеччині Андрій Мельник направив у Міністерство закордонних справ ФРН ноту щодо незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму місцевого німецького політика.

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«Надіслав ноту протесту щодо незаконного візиту в Крим локального політика з Квакенбрюка», - зазначив Мельник на сторінці в Twitter.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що делегація німецьких політиків і бізнесменів в середині березня відвідали окупований Крим, у складі делегації був німецький депутат Андреас Маурер з міста Квакенбрюк.