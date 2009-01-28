Про захист людей від кризи Тимошенко з профспілками розмовлятиме у лютому

Уряд у лютому проведе розширене засідання за участю профспілок щодо взаємодії у питанні захисту громадян під час кризи.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідне доручення сьогодні на засіданні уряду зробила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Передбачається, що на розширеному засіданні Кабміну розглядатиметься питання виконання пакету домовленостей між профспілками та урядом.

До цього часу керівники міністерств та інших органів центральної влади мають виконати протокольне доручення Ю.ТИМОШЕНКО, яке складається зі 150 пунктів.

Заступник голови Федерації профспілок Григорій ОСОВИЙ під час своєї доповіді на сьогоднішньому засіданні уряду заявив про певні зрушення у виконанні домовленостей, досягнутих півроку тому на зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з представниками профспілок.

“Завдяки активній та принциповій позиції прем’єр-міністра, нам вдалося дійсно зрушити з мертвої точки окремі питання”, - сказав він.

Г.ОСОВИЙ підкреслив, що постійний діалог між урядом та профспілками є “актом доброї волі двох сторін до взаємодії і поєднання зусиль у вирішенні важливих проблем для економіки та для людей праці».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про необхідність об`єднати зусилля уряду і профспілок у сфері системного соціального захисту громадян в умовах кризи.

«Ми розглянемо всі питання, які необхідні для того, щоб уряд і профспілки були разом у питанні захисту людей від незаконних звільнень, від незаконних невиплат заробітної плати, від незаконних відправлень у відпустку, від усіх таких впливів, які абсолютно не передбачені законодавством, і які руйнують нормальне життя людей, знищують доходи сімей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що уряд має намір переглянути всі спільні плани дій, які були розроблені урядовими і профспілковими структурами.