Черновецький усіх, у кого погано з грошима, поховає за свій рахунок

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що жителі столиці, які належать до пільгових категорій, не платитимуть за вхід на цвинтар. Чіткішої відповіді мер не дав на запитання, чи буде запроваджено плату за відвідини міських цвинтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу.

«З жодного киянина, який має пільги, - ані з бабусь, ані з дідусів, ані зі студентів, ані з кого іншого, - гроші не беруться, ані з інваліда», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «Хто заїжджає на цвинтарі на крутих машинах, - вони платитимуть», - додав він.

Мер зазначив, що вчора на одному з телеканалів бачив сюжет, в якому повідомляли про запровадження з 24 січня плати за вхід на Байкове кладовище, і після цього примусив директора кладовища скасувати нововведення.

«Я змусив нового керівника – мого учня, порядну, душевну людину, але дуже ділову, сьогодні скасувати це. Це було емоційне рішення. Я сьогодні розберуся з цим остаточно, трошки його покараю, він молодий гарячий хлопець – і він служитиме киянам вірою і правдою», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Протягом теми організації роботи столичних цвинтарів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що планує повністю змінити їх менеджмент, оскільки, за його словами, «жили вони корупційно».

«Всі похорони я візьму на себе. Найближчим часом усі пенсіонери Києва та інші пільговики отримають від мене листи – я зроблю їм найкращі пропозиції», - наголосив мер.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до нього часто звертаються бабусі з проханням допомогти їм з місцем на цвинтарі, але дотепер він не міг надати їм таку допомогу.

«Я вам обіцяю сьогодні, що, найімовірніше, до 1 березня я вирішу цю проблему. Ви побачите моє рішення. Жодна людина, у якої погано з грошима, не залишиться без моєї уваги. Я буду їх усіх ховати за свій рахунок. Немає проблем!», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він пообіцяв зруйнувати всі корупційні схеми, які існують на київських цвинтарях.

Кажучи про ціни, які буде запроваджено на міських цвинтарях за надання ритуальних послуг, мер зазначив, що ціни залежатимуть від того, на якому саме кладовищі відбуватиметься похорон.

При цьому мер додав, що днями вимушений терміново закрити один з цвинтарів, не уточнивши, яке саме, зазначивши: «Щодо якого мені дзвонять усі на світі: депутати, Кабінет Міністрів, адміністрація…». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також сказав, що не розуміє цих дзвінків, оскільки особисто йому все одно, де його ховатимуть. За його словами, віруюча людина просто йде в інший світ, і їй має бути все одно, де поховають її тіло.