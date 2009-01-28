Тимошенко розказала предстоятелю РПЦ Кирилу, на що вона сподівається

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Патріарха Московського і всієї Русі Російської православної церкви КИРИЛА з обранням на цей пост.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Сподіваюсь, що ваше перебування на престолі московських патріархів буде сприяти розвитку дружніх і добросусідських відносин між українським та російським народами”, - йдеться у привітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО від щирого серця побажала Патріарху КИРИЛУ довгих років життя, успіхів на ниві відродження духовності, укріплення основ християнства та всіляких успіхів у патріаршому служінні.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня на Помісному соборі РПЦ місцеблюститель Патріаршого престолу митрополит Смоленський і Калінінградський КИРИЛО був обраний новим, 16-им, Патріархом Московським і всієї Русі Російської православної церкви.