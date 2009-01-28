Качинський пов’язує війну в Грузії та газовий конфлікт в Україні

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ пов’язує події в Грузії влітку минулого року та газовий конфлікт між Україною та Росії на початку цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ брифінгу у Вроцлаві.

На думку Л.КАЧИНСЬКОГО, газовий конфлікт не був мілітаристським, але був дуже «загрозливим».

Він вважає, що під час газового конфлікту з Україною і у війні з Грузією Росія намагалася добитися збільшення впливу та домінування в регіоні.

Президент Польщі переконаний, що Росії не вдалося досягнути цих цілей завдяки діям європейських чинників, в тому числі й прем’єр-міністра Чехії.

На думку Л.КАЧИНСЬКОГО, політикам необхідно зробити серйозні висновки, щоб убезпечитись від виникнення подібної ситуації в майбутньому.

Крім того, під час брифінгу він прокоментував ціну на газ для України. Л.КАЧИНСЬКИЙ зауважив, що Європа не проти, аби Україна перейшла на європейські ціни, але для цього вони мають бути встановлені.