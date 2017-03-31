В УКРОПі звинуватили НАЗК у тиску на непарламентські партії

Національне агентство з питань запобігання корупції перетворюється на інструмент боротьби з опонентами влади. Про це йдеться в заяві партії УКРОП, оприлюдненій на офіційному сайті політичної сили.

В «Українському об’єднанні патріотів» наголосили, що НАЗК не змогло забезпечити нормальну роботу системи для подачі електронних декларацій та оперативно перевірити вже заповнені звіти чиновників і політиків. Натомість агентство спрямувало свої зусилля на позапарламентські політичні партії, щоб зачистити політичне поле від опозиційних сил. Нацагентство карає партії за незначні помилки у звітах та вимагає виконувати свої рішення, які суперечать українському законодавству.

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«Разом із цим НАЗК не знаходить часу, щоб дослідити прозорість фінансування провладних парламентських партій та витрачання ними сотень мільйонів гривень із державного бюджету», – зазначено в заяві.

В УКРОПі також підкреслили, що НАЗК звинуватило партію в «незаконному» прийомі членських внесків, а Печерський суд постановив конфіскувати 469 тис. грн коштів, які її члени добровільно внесли на користь політсили. У НАЗК поспішили оголосити про вилучення цих коштів, незважаючи на те, що рішення суду не набуло законної сили та оскаржується в апеляційній інстанції. Крім того, в УКРОПі звернули увагу на те, що станом на початок липня 2016 року, коли політсила приймала членські внески через партійну касу, а не через банківські установи, як того вимагав новий порядок, переказувати кошти через банки просто не було можливості. Річ у тім, що НАЗК несвоєчасно затвердило своїм рішенням бланк заяви, яку слід подавати разом із платіжним документом при сплаті членських внесків, тож банки такі пожертви просто не приймали. Законність дій УКРОПу підтвердили висновки внутрішнього та зовнішнього аудиту, попри це на його членів, які робили внески торік у липні, наразі чиниться тиск, а сама партія змушена відстоювати свої інтереси в судах.

«Відтак заяви НАЗК щодо «порушень» у роботі партії, яку незалежні експерти нещодавно визнали однією з лідерів серед позапарламентських політсил за критерієм «підзвітність», вважаємо не чим іншим, як намаганням тиснути на опозиційну партію, а також спробою виправдати власне існування та відволікти увагу від серйозних провалів у його діяльності», – підсумовується в документі.