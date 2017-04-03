Путін хоче за кермом проїхати мостом до окупованого Криму
Влада Росії хоче побудувати міст до грудня 2018 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче за кермом проїхати мостом до окупованого Криму.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на медіа-форумі «Об'єднаного народного фронту».
Зокрема, відповідаючи на запитання, чи плануєте ви за кермом проїхати кримським мостом, Путін сказав: «Так».
Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати міст через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму.
Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу до Криму.
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Влада Росії хоче побудувати цей перехід до грудня 2018 року.
Деякі експерти скептично ставляться до цієї ідеї через великі економічні витрати й геологічні труднощі.
20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Росією Криму.
Країни Заходу також не визнають анексію Криму й запровадили низку економічних санкцій проти РФ.
Росія ж заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».