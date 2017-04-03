Путін хоче за кермом проїхати мостом до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче за кермом проїхати мостом до окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на медіа-форумі «Об'єднаного народного фронту».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи плануєте ви за кермом проїхати кримським мостом, Путін сказав: «Так».

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати міст через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму.

Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу до Криму.

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Влада Росії хоче побудувати цей перехід до грудня 2018 року.

Деякі експерти скептично ставляться до цієї ідеї через великі економічні витрати й геологічні труднощі.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Росією Криму.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму й запровадили низку економічних санкцій проти РФ.

Росія ж заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».