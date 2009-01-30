У ПР Кужель розповіли, що не можна бути трохи вагітною

У Партії регіонів мають намір виключити з своїх лав Олександру Кужель, нещодавно призначену головою Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва. Це рішення викликане тим, що пані Кужель публічно висловила підтримку прем`єр-міністрові Юлії Тимошенко. Про це пише Коммерсант-Украина.

– Якщо партії не потрібні професіонали, хай виключають, – заявила Кужель, додавши, що "вони (Партія регіонів) вже обійшлися так само з Богатирьовою, і тепер можна чекати чого завгодно". Як відомо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Раїса Богатирьова була виключена з ПР за публічну критику лідера партії Віктора Януковича, засудивши його заклик до українських властей визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії .

Пані Кужель також повідомила, що протягом всього минулого року, "коли була без роботи", неодноразово зверталася до керівництва ПР з пропозицією використовувати її професійний потенціал для підготовки і написання програм антикризових дій.

– Я просто не була нікому потрібна, - відзначила вона, додавши, що на нинішній посаді одержала від прем`єр-міністра Юлії Тимошенко "повний карт-бланш на всі необхідні дії".– А не так, як в попередніх урядах і в Партії регіонів – коли половина людей боролася зі мною і всіляко заважала працювати.

– Все вона бреше! – емоційно заявив заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак, відповідаючи на запитання про те, чому Олександра Кужель протягом року не залучалася до партійної роботи.– Я особисто, наприклад, залучав її до розробки законів по подоланню кризи в будівельній сфері, вона брала участь в засіданнях комітетів, робочих груп.

Пан Рибак також завірив, що ПР обов`язково запросить пані Кужель на розгляд питання про виключення її з партії, яке відбудеться на початку лютого. "Зробимо все як годиться, - сказав він.– А взагалі, знаходячись в опозиції, не можна бути `трохи вагітним` і бути представленим у владі. Такого не буває".