Яценюк пояснив, чому не може голосувати за відставку Тимошенко

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) не голосуватиме за відставку уряду у випадку розгляду на засіданні парламенту питання про відповідальність Кабінету міністрів України.

Про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналістам на Світовому економічному форумі в Давосі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Я категорично проти відставки уряду, тому що це поглиблення дестабілізації”. «Відставка уряду спровокує тільки одне – тотальне безвладдя», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що нинішній уряд повинен працювати, адже немає альтернативи для створення нового. «Якби була нова коаліція і новий уряд, тоді було б зрозуміло: одних – відправляємо у відставку, на інших – покладаємо відповідальність», – наголосив він. За його словами, на сьогодні у Верховній Раді України “є більшість, яка підтримується комуністами”. “Хай вони приймають кадрові рішення всередині уряду і хай намагаються виходити з кризової ситуації”, - зазначив він. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “якщо буде стояти питання на порядку денному про відставку уряду, я проголосую проти”

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК бере участь в Світовому економічному форумі, який відбувається у Давосі (Швейцарія) з 29 січня по 01 лютого.