Сьогодні Рада працюватиме у пленарному режимі лише на ранковому засіданні (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, депутати планують розглянути доопрацьований законопроект щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

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Крім того, сьогодні парламент планує внести доповнення до угоди між урядами України та Швейцарською федеральною радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Як відомо, відповідно до Регламенту Верховної Ради, сьогодні депутати працюватимуть у пленарному режимі лише на ранковому засіданні. Після обіду вони працюватимуть в комітетах.